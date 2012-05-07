EuropeUSA


08.05.12
"Небо в огне"
- Военная драма. 

07.05.12
"МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3"
- Премьера детективного сериала. Владимир Меньшов и Сергей Горобченко - снова на НТВ-Америка.  

07.05.12
"БОМБИЛА"
- криминальный боевик. 

07.05.12
"ЧУЖОЙ РАЙОН"
- Премьера сериала. Наводить порядок придётся в одиночку. В роли участкового - Денис Рожков. Криминальный боевик.  

Какой жанр, на Ваш взгляд, представлен на нашем телеканале лучше всего?

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